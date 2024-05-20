إسرائيل سارعت للتصدي لقرار الجنائية الدولية.... إليكم تفاصيل الموقف الإسرائيلي وأبعاده

باكستان أعلنت يوم حداد وتنكيس العلم احترامًا لرئيسي

باكستان أعلنت يوم حداد وتنكيس العلم احترامًا لرئيسي

معلومات أساسية عن محمد مخبر الذي من المتوقع أن يصبح الرئيس الموقت لايران