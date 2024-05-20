ايران ستجري انتخابات رئاسية في 28 حزيران

اعلنت ايران انها ستجري انتخابات رئاسية في 28 حزيران المقبل وفق ما نقل الاعلام الرسمي، وذلك اثر مصرع الرئيس ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.



وأكد التلفزيون الرسمي أنه "تمت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان".



واضاف: "بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 حزيران".