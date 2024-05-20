البيت الأبيض: الرئيس الإيراني الراحل يداه ملطختان بالدماء

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لاقى حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر أمس الأحد "يداه ملطختان بالدماء" لدعمه جماعات متطرفة في المنطقة.



وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة إيران على ما وصفه بالنشاط المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.



وأضاف: "لا شك أن هذا كان رجلا يداه ملطختان بدماء كثيرة".