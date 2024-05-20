سوليفان بحث أهمية اختتام مصر وإسرائيل محادثات لإعادة فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن

كشف البيت الأبيض في بيان أن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان على "بدائلجديدة" للعمليات في رفح بهدف معالجة المخاوف الأميركية.



وأبلغ سوليفان المسؤولين بأهمية المحادثات بين إسرائيل ومصر لإعادة فتح معبر رفح من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية

إلى قطاع غزة.



والتقى سوليفان اليوم مع مسؤولين منهم وزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد.