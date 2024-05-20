برلين: طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات التوقيف أعطى "انطباعا خاطئا بالمساواة"

أسفت ألمانيا لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه من جهة وبحق قادة في حماس من جهة أخرى، يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين.



وأشار بيان لوزراة الخارجية الألمانية إلى أن "طلب إصدار مذكّرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بمساواة",



وشددت في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.