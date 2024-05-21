محاولة روسيا لمكافحة التسلح في الفضاء الخارجي تسقط في مجلس الأمن

رفض مجلس الأمن الدولي الاثنين مشروع قرار روسي لمكافحة الأنشطة العسكرية في الفضاء، وسط تشكيك بنوايا موسكو في أعقاب استخدامها في نيسان الماضي حق النقض ضد نص أميركي يحظر الانتشار النووي في الفضاء.



ويدعو مشروع القرار الروسي جميع الدول إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة تحظر بشكل مطلق وضع أسلحة والتهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي".



وصوتت سبع دول لصالح القرار، بينها الصين، وسبع أخرى ضده، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مع امتناع سويسرا عن التصويت.



واعتبر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أن هذه الخطوة كانت "تتويجا لحملة التلاعب الدبلوماسي الروسية".



وأضاف أن "روسيا لا تريد أن يركز مجلس الأمن على تصرفاتها الخطيرة في الفضاء"، مشيرا إلى الاتهامات الأميركية بأن موسكو تحاول وضع سلاح نووي في مدار الأرض.