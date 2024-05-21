القيادة المركزية الأميركية: تسليم أكثر من 569 طنا من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري

أفادت القيادة المركزية الأميركية بأنه جرى تسليم أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف الموقت حتى الآن.



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء الآخرين تبرعوا بهذه المساعدات.