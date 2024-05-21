سبعة مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

يتنافس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ضد ستة مرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 حزيران، وفقا للقائمة النهائية التي قدمها المجلس الدستوري الاثنين.



والغزواني البالغ 67 عاما هو الأوفر حظا بين سائر المرشحين للفوز بولاية ثانية كرئيس للدولة الإفريقية التي يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة وتحتل موقعا استراتيجيا بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.



وشهدت موريتانيا في عهد الغزواني استقرارا رغم تصاعد العنف الجهادي في منطقة الساحل.



ورفض المجلس ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المسجون حاليا بتهمة الإثراء غير المشروع.



وقال مصدر مقرب من المجلس الدستوري إن عزيز سُمح له بالخروج من السجن الأسبوع الماضي لتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري، لكن تم رفضه لعدم حصوله على دعم كافٍ.

