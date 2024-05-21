بايدن: هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية"

شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن الهجوم الذي تشنّه إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية"، وذلك في معرض دفاعه عن حليفة الولايات المتحدة في مواجهة إجراءات قضائية دولية عدة تطالها.



وقال بايدن إن "ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك"، في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، تتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.



وجدّد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، علما بأن المدعي العام نفسه طلب بالتزامن إصدار مذكّرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حماس.