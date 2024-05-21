إسرائيل تقول إن جثامين أربعة رهائن عثرت عليها انتشلت من أنفاق في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن جثامين أربعة رهائن استعيدت من غزة الأسبوع الماضي، عُثر عليها في أنفاق تحت جباليا، حيث خاض الجنود الإسرائيليون قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.



وكان الجيش قد أفاد الأسبوع الماضي بأنه استعاد جثامين رون بنيامين واسحاق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا الذين قال إنهم قتلوا جميعا خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول.



وأعلن الجيش في بيان مساء الاثنين، أنه تم انتشال رفاتهم "من أنفاق تحت الأرض في جباليا في شمال قطاع غزة".



وقال إنه خلال عملية عسكرية، قام جنود إسرائيليون باكتشاف فتحة نفق خلال تفتيش مبنى تم الاشتباه فيه، مضيفا أن "الجنود دخلوا بعد ذلك النفق تحت الأرض في عملية ليلية وخاضوا قتالا داخله".



وذكر الجيش أنه خلال الاشتباك "عثر الجنود على جثث الرهائن وانتشلوها من الأنفاق".



وقال الجيش في الأسبوع الماضي إن غلرانتر ولوك وبوسكيلا اختطفوا من مهرجان نوفا الموسيقي وقتلوا، في حين أن بنيامين قُتل عند تقاطع مفلاسيم حيث تم نقل جثته إلى غزة.