بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في مدينة تبريز (فيديو)

بدأت اليوم في مدينة تبريز في شمال غرب إيران مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان اللذين قتلا الأحد في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة.



وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.