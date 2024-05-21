وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 7 أشخاص في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية صباح الثلاثاء في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أنه يشنّ عملية لمكافحة "الإرهاب".



وأفادت الوزارة بسقوط "سبعة شهداء وتسع إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة".