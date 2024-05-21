الحوثيون في اليمن أسقطوا مسيرة أميركية فوق محافظة البيضاء

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون اليوم، أن الجماعة أسقطت طائرة أميركية مسيرة من طراز إم.كيو-9 فوق محافظة البيضاء بجنوب البلاد.