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تشخيص إصابة قرينة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم

أخبار دولية
2024-05-21 | 03:51
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تشخيص إصابة قرينة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم
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تشخيص إصابة قرينة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم

أعلنت الرئاسة السورية في بيان، أنه جرى تشخيص إصابة أسماء الأسد قرينة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم (لوكيميا)، وذلك بعد نحو خمس سنوات من إعلانها التعافي التام من إصابة بسرطان الثدي.
 
 
 

أخبار دولية

أسماء الأسد

بشار الأسد

سرطان الدم

لوكيميا

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