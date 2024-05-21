تشخيص إصابة قرينة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم

أعلنت الرئاسة السورية في بيان، أنه جرى تشخيص إصابة أسماء الأسد قرينة الرئيس بشار الأسد بسرطان الدم (لوكيميا)، وذلك بعد نحو خمس سنوات من إعلانها التعافي التام من إصابة بسرطان الثدي.