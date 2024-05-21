الصين تأمل بأن تكون المحكمة الجنائية الدولية "موضوعية" بعد طلب مذكرات التوقيف

أعربت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء عن أملها في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية "موضوعية" بعد طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيليين ومن حركة حماس على خلفية الحرب في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين "نأمل في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها تماشيا مع القانون"، داعياً في الوقت عينه الى وضع حد لـ"العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

