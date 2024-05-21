إيطاليا: مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس "غير مقبول"

رأى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أنه من "غير المقبول" المساواة بين إسرائيل وحركة حماس بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من الجانبين.



وقال تاياني في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "من غير المقبول تماما المساواة بين حماس وإسرائيل"، مضيفا: "يجب توخي الحذر من إضفاء الشرعية على المواقف المعادية لإسرائيل التي يمكن أن تغذي الظاهرة المعادية للسامية".