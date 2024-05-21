غالانت: مدعي الجنائية الدولية يحاول حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه محاولة "مشينة" للتأثير على حرب غزة.



وكتب غالانت على موقع إكس: "محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من الحق في الدفاع عن النفس وإطلاق رهائنها يتعين رفضها جملة وتفصيلا".