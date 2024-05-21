آية الله موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة الايرانية

وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا "تحتاج بشكل عاجل" إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي

وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا "تحتاج بشكل عاجل" إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي

غالانت: مدعي الجنائية الدولية يحاول حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس