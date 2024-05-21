وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا "تحتاج بشكل عاجل" إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي

أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارة مفاجئة لكييف الثلاثاء، أن أوكرانيا "تحتاج بشكل عاجل" إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة القصف الروسي على منطقة خاركيف بشمال شرق البلد.



ووصلت بيربوك إلى أوكرانيا بعد هجوم ليلي جديد بمسيّرات متفجرة على خاركيف ومناطق أوكرانية أخرى.



وقالت الوزيرة الألمانية الثلاثاء بعد وصولها في قطار مسائي إلى العاصمة الأوكرانية: "تدهور الوضع في أوكرانيا مجددًا بشكل كبير مع الغارات الجوية الروسية الكثيفة على المنشآت المدنية والهجوم الروسي الوحشي في منطقة خاركيف".



ورأت أن أوكرانيا "تحتاج بشكل عاجل إلى تعزيز دفاعها الجوي" من أجل حمايتها من "وابل الصواريخ والمسيّرات الروسية".



وتزور بيربوك أوكرانيا للمرة الثامنة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.



وتسعى عبر زيارتها إلى طمأنة المسؤولين الأوكرانيين بشأن دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي لكييف حتى مع تصاعد وتيرة القتال، حسبما أكّدت الخارجية الألمانية.



وقالت بيربوك في كييف: "يعتمد دعمنا على اقتناعنا العميق بأن أوكرانيا ستفوز في هذه الحرب".



وأشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع أنه "في مرحلة ما ستتراجع قوتنا لكن لدينا القدرة على الصمود".