وزير إماراتي: سيكون هناك المزيد من الاستثمارات المشتركة بين الولايات المتحدة والإمارات بمجال الذكاء الاصطناعي

كشف وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء لرويترز أن الإمارات والولايات المتحدة شريكان استراتيجيان وسيكون هناك المزيد من الاستثمارات المشتركة بينهما في مجال الذكاء الاصطناعي.



وردا على سؤال حول استخدام مفاعلات نمطية نووية صغيرة كجزء من مزيج الطاقة لتشغيل مراكز البيانات، قال إن الإمارات تحدثت حولها مع جهات ذات صلة ولكن ليس لديها خطط ملموسة في الوقت الراهن.