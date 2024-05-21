ماكرون يتوجه الى كاليدونيا الجديدة الثلاثاء

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اعتبارًا من مساء" الثلاثاء الى أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي الذي يشهد أعمال عنف منذ أيام على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل، على ما قالت الناطقة باسم الحكومة بريسكا توفونو.



وقالت توفونو "أعلن رئيس الجمهورية في اجتماع حكومي أنه سيذهب. سيتوجه الى هناك اعتبارًا من مساء اليوم".

