سقوط التهم الموجهة لتسعة مصريين في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان في 2023

سقطت التهم التي كانت موجهة لتسعة مصريين على صلة بحادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان في 2023 اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت محكمة يونانية إنها غير مختصة بنظر القضية نظرًا لأن القارب غرق في مياه دولية.



وألقي القبض على المتهمين، وتتراوح أعمارهم بين 21 و41 عامًا، بعد ساعات من غرق القارب وظلوا محتجزين منذ ذلك الحين تمهيدًا لمحاكمتهم بتهم التهريب والتسبب في غرق قارب والانتماء لمنظمة إجرامية.



ونفى المتهمون ارتكاب أي جرم.