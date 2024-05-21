الآلاف يشيّعون الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في شوارع تبريز

انطلقت مراسم تشييع الرئيس الايراني ابرهيم رئيسي ومرافقيه بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي قضوا الأحد في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة، في رحلة العودة من زيارة الى اذربيجان.



وسط مركز محافظة اذريجان الشرقية، احتشد الاف الايرانيين حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.

والقوا النظرة الاخيرة على موكب الجثامين الذي سيستكمل مسيرة الى العاصمة طهران.





جثمان رئيسي سينقل في محطة ثانية الى مدينة قم، وهي مركز الحوزة في ايران، قبل ان يصل الموكب إلى طهران حيث من المقرر أن يؤدي مرشد الجمهورية علي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء، عشية مراسم الوداع الشعبية التي تقام في العاصمة الأربعاء.



