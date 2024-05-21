الأنصاري: من السابق لأوانه أن تعلق الدوحة على قرار المدعي العام للجنائية الدولية

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه من السابق لأوانه أن تعلق الدوحة على قرار المدعي العام للجنائية الدولية بخصوص قادة إسرائيل وحماس.



وقال في المقابل إن بلاده تدعم النهج العام للمحاسبة وهي لا تستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام.



