السفير الأميركي لدى إسرائيل: التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيستلزم الهدوء في غزة ومناقشة الحكم الفلسطيني في المستقبل

إعتبر السفير الأميركي لدى إسرائيل اليوم الثلاثاء أن إقامة علاقات رسمية إسرائيلية سعودية في إطار اتفاق ثلاثي قيد التحضير تشارك فيه واشنطن سيتطلب تهدئة الحرب في غزة ومناقشة مستقبل نظام الحكم الفلسطيني.



وقال السفير جاك ليو: "أعتقد أنه ستكون هناك فترة من الهدوء في غزة، ويجب أن يكون هناك حوار حول كيفية التعامل مع مسألة مستقبل الحكم الفلسطيني".



وأضاف في مؤتمر استضافه معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث: "وجهة نظري هي أن هذه المنفعة الاستراتيجية تستحق المجازفة بالخوض في ذلك النقاش حولها. لكن هذا قرار يتعين على حكومة وشعب إسرائيل اتخاذه".