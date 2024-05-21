ولي العهد السعودي يطمئن الجميع بشأن صحة الملك

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طمأن الجميع بشأن صحة الملك سلمان خلال اجتماع للحكومة اليوم، وذلك بعدما أعلن الديوان الملكي الأحد أن العاهل السعودي يخضع لبرنامج علاجي من التهاب في الرئة.