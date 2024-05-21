اليابان والسعودية تناقشان التعاون في مجالي الطاقة والتصنيع

عقدت اليابان والسعودية منتدى أعمال ثنائيا في طوكيو لمناقشة تعزيز التعاون في الطاقة وقطاعات أخرى، رغم غياب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.والتقى وزير الصناعة الياباني كين سايتو في خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 بمسؤولين سعوديين من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاستثمار خالد الفالح فضلا عن ممثلين لشركات سعودية.وقال سايتو في خلال المنتدى: "السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام لليابان وواحدة من أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة".وفي إطار السعي لتعميق العلاقات بينهما وقع الجانبان اليوم الثلاثاء أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية.