إسبانيا تسحب بشكل نهائي سفيرتها لدى الأرجنتين بعد تصريحات ميلي عن سانشيز

أعلنت إسبانيا الثلاثاء سحب سفيرتها من الأرجنتين "بشكل نهائي" بعدما رفض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الاعتذار عن تصريحات مثيرة للجدل انتقد فيها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وزوجته.وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "أعلن أننا سنسحب سفيرتنا من بوينوس آيرس بعدما استدعيت الأحد للتشاور"، مضيفًا: "ستبقى السفيرة بشكل نهائي في مدريد. لن يكون للأرجنتين بعد اليوم سفير إسباني".