سجن عالم متخصص بالأنظمة فرط الصوتية 14 عامًا في روسيا بتهمة الخيانة

قضت محكمة روسية الثلاثاء بسجن عالم يبلغ من العمر 77 عامًا 14 سنة بتهمة الخيانة بعدما أدين بمشاركة بيانات تعد سرية للغاية مرتبطة ببرنامج روسيا للصواريخ فرط الصوتية مع ألمانيا.



وتم توقيف عدد من العلماء الروس المشاركين في الأبحاث المرتبطة بالأنظمة فرط الصوتية وسجنهم في السنوات الأخيرة، بتهمة مشاركة أسرار الدولة مع بلدان أجنبية.



وجاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صادر عن الخدمة الإعلامية لمحاكم المدينة أن محكمة في سان بطرسبرغ دانت عالم الفيزياء أناتولي ماسلوف بالخيانة وأصدرت حكمًا بسجنه 14 عامًا.



وأشارت المحكمة أنه تم النظر في القضية في جلسة مغلقة إذ تم تصنيفها على أنها سرية للغاية.



لكن وسائل إعلام روسية ذكرت أن ماسلوف متهم بتمرير بيانات سرية مرتبطة ببرنامج روسيا للصواريخ فرط الصوتية إلى المخابرات الألمانية.



ونفى ماسلوف التهم خلال جلسة استماع في المحكمة قبل صدور الحكم الأسبوع الماضي.