فنلندا تقترح قانونا حدوديا جديدا لصدّ المهاجرين

اقترحت حكومة فنلندا اليمينية قانونا جديدا يسمح لحرس الحدود بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود، بعد ازدياد في عدد المهاجرين اتّهمت هلسنكي روسيا بالوقوف خلفه.



وأفاد رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو الصحافيين عن الحاجة إلى أدوات قانونية جديدة بعد وصول نحز ألف مهاجر الخريف الماضي من دون تأشيرات إلى الحدود الشرقية للبلاد مع روسيا والبالغ طولها 1340 كيلومترا.



وحمّلت هلسنكي روسيا مسؤولية ما وصفتها بأنها هجرة تستخدم كأداة تقف روسيا خلفها، وهي تهمة نفاها الكرملين.







