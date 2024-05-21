ألمانيا: طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حماس "منطقي"

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة المقاومة حماس أمر منطقي ولا يمكن مقارنتهم مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين المطلوب إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما أيضا.



وقال: "الاتهامات التي وجهها المدعي العام للمحكمة خطيرة ويجب إثباتها".



وأضاف أن ألمانيا تفترض أن القضاة سيأخذون في الاعتبار وهم يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرتي الاعتقال أن إسرائيل تتمتع بنظام ديمقراطي وسيادة القانون ولديها نظام قضائي مستقل.

