مقتل ثلاثة عسكريين في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا

قتل ثلاثة عسكريين سوريين بينهم ضابط برتبة مقدّم في هجوم شنّه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على موقع عسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد: "نفذ عناصر من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً على موقع يتمركز فيه عناصر (..) من قوات النظام في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي".وأسفر الهجوم، وفق المرصد، عن "مقتل ضابط برتبة مقدم وعنصرين آخرين"، في وقت استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية.