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توقيف جنرال روسي بتهمة "الاحتيال" بعد انتقاده العمليات في أوكرانيا
أخبار دولية
2024-05-21 | 09:53
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توقيف جنرال روسي بتهمة "الاحتيال" بعد انتقاده العمليات في أوكرانيا
أفادت وكالات الانباء الروسية بأن الجنرال الروسي ايفان بوبوف، القائد السابق للجيش الـ58 الذي يقاتل في اوكرانيا والذي أقيل العام الفائت بعدما حذر من صعوبات على الجبهة، تم توقيفه بتهمة "الاحتيال".
وقالت محكمة عسكرية في موسكو لوكالة تاس الرسمية إن الضابط المذكور "اوقف في 17 ايار بعد الاشتباه بممارسته الاحتيال على نطاق واسع"، موضحة انه سيتم حبسه موقتا مدة لا تقل عن شهرين.
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