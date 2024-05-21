مجموعة السبع ستناقش الإنتاج الصينيّ الفائض

أكّدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنّ المخاوف حيال الإفراط الصينيّ في إنتاج التكنولوجيا الرئيسية الصديقة للبيئة ستكون على رأس أولويات اجتماع مرتقب لوزراء مالية مجموعة السبع.

وقالت يلين في خطاب، في فرانكفورت، إنّ الإنتاج الصينيّ في مجالات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية يتجاوز بشكل كبير الطلب العالميّ.

وأضافت أنّ الطاقة الفائضة تمثّل تهديدًا لتطوير صناعات الطاقة النظيفة حول العالم.

ولفتت إلى أنّ المسألة ستكون محور اجتماعات مجموعة السبع في إيطاليا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية بلدان مجموعة السبع الصناعية، في ستريسا، في إيطاليا، اعتبارًا من الخميس.