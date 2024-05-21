أكثر من 3000 سجين تقدموا بطلبات للانضمام إلى الجيش الأوكرانيّ

تقدم أكثر من ثلاثة آلاف سجين في أوكرانيا، بطلبات للانضمام الى القوات المسلحة، حسب ما أعلنت مسؤولة.

وأتت الطلبات بموجب قانون جديد يهدف إلى حشد المزيد من المقاتلين لمواجهة الغزو الروسيّ.

وقالت نائبة وزير العدل أولينا فيسوتسكا، في حديث للتلفزيون الأوكرانيّ: "يشمل ذلك أكثر من 3000 شخص، وفقًا لتقدير أجريناه قبل اعتماد القانون.”

واعتمد النواب الأوكرانيون، في بداية أيار، قانونًا وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الفور، يسمح لفئات معيّنة من السجناء بالقتال في صفوف القوات المسلّحة مقابل حصولهم على إفراج عن رهائن مشروط.

ويشمل هذا الإجراء السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، ويتطلّب ذلك موافقة السلطات العسكرية بعد التحقّق من الصحة الجسدية والنفسية للسجين.

ولا يشمل هذا النص السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة معيّنة، خصوصًا “القتل العمد لأكثر من شخصين" أو العنف الجنسي أو الاعتداءات على الأمن القومي أو الإدانات "الخطيرة" بالفساد.