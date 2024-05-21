البيت الأبيض: وقف إسرائيل البث المباشر لأسوشيتد برس عن غزة "يثير القلق"

أبدى البيت الأبيض قلقا إثر إعلان أسوشيتد برس الثلاثاء أن إسرائيل أوقفت البث المباشر لوكالة الأنباء الأميركية عن غزة.



وقالت المتحدثة كارين جان بيار للصحافيين على متن الطائرة التي تقل الرئيس جو بايدن إلى نيوهامبشر: "من الواضح أن ذلك يثير القلق ونريد النظر فيه".

