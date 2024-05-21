باريس: المحكمة الجنائية الدولية "لا يجب أن تضع على قدم المساواة" اسرائيل وحماس

أكّد وزير الخارجية الفرنسي أن "الطلبات المتزامنة" للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة في اسرائيل وحماس "لا يجب" أن تضع على قدم المساواة هذه الحركة الإسلامية الفلسطينية واسرائيل.



واعتبر ستيفان سيجورنيه أن "هذه الطلبات المتزامنة لإصدار مذكرات توقيف لا ينبغي أن تضع على قدم المساواة حماس وإسرائيل".



وقال وزير الخارجية أمام الجمعية الوطنية: "يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن الحكم بشأن إصدار مذكرات التوقيف هذه، وسيقومون بذلك بشكل مستقل وبكل حرية".



وأشار في الختام إلى مبدأ التضامن الفرنسي "تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين" في التوصل إلى حل سياسي.



وأوضح "أنه الأفق الوحيد الممكن للسلام ونحن نعمل على الصعيد الدبلوماسي لتحقيق هذه الغاية".



