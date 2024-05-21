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بلينكن: الإدارة ستعمل مع الكونغرس على رد مناسب على مدعي الجنائية الدولية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأميركية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة "رد مناسب" على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.







