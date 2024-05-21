مصدر للقاهرة الإخبارية: مصر ستستخدم كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي

أكد مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء أن "احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".