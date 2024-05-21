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الاتحاد الأوروبيّ متهم بتمويل عمليات ترك المهاجرين الأفارقة في الصحراء

أخبار دولية
2024-05-21 | 12:56
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الاتحاد الأوروبيّ متهم بتمويل عمليات ترك المهاجرين الأفارقة في الصحراء
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الاتحاد الأوروبيّ متهم بتمويل عمليات ترك المهاجرين الأفارقة في الصحراء

اعترف الاتحاد الأوروبيّ بصعوبة الوضع بعد أن أفاد تحالف صحافي أن تونس والمغرب وموريتانيا تنقل المهاجرين وتتركهم في الصحراء بمساعدة تمويلات تتلقاها من الاتحاد الأوروبي. 

     

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر "هذا وضع صعب. إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه". وكان مامر يعقب على تحقيق نشره التحالف الصحافي لايتهاوس ريبورتس Lighthouse Reports بالتعاون مع وسائل إعلام بما في ذلك لوموند وواشنطن بوست. 

     

وجاء في التقرير أن  "أوروبا تدعم وتمول وتشارك بشكل مباشر في عمليات سرية في دول من شمال إفريقيا لنقل عشرات الآلاف من السود وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي".

     

وتحدث عن "نظام تهجير جماعي ... يُدار بفضل أموال ومركبات ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يوفرها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية". 

     

وقال التقرير إن اللاجئين والمهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس "يتم القبض عليهم على أساس لون بشرتهم، وتحميلهم في حافلات ونقلهم إلى أماكن قصية، هي في أكثر الأحيان مناطق صحراوية قاحلة" من دون ماء أو طعام. 

     

وأضاف أن مهاجرين آخرين نُقلوا إلى المناطق الحدودية حيث اتُهمت السلطات بأنها "باعتهم للمتاجرين بالبشر والعصابات التي تعذبهم للحصول على فدية". 

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