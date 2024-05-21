وفد أفغاني يحضر مراسم تشييع جنازة الرئيس الإيراني في طهران

أعلن متحدث باسم حكومة طالبان أن وفدا أفغانيا برئاسة القائم بأعمال الوزير الملا برادر آخند ووزير الخارجية بالوكالة سيحضر مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران غدا الأربعاء.