محكمة بريطانية: تشديد الحكومة قانون قمع التظاهرات يخالف القانون

اعتبرت محكمة بريطانية أن حكومة المملكة المتحدة تصرفت بشكل غير قانوني عندما أدخلت تعديلات على تشريع منحت بموجبه الشرطة صلاحيات للتعامل بمزيد من الحزم لدى قمع الاحتجاجات الشعبية.



وقدمت مجموعة ليبرتي للحريات المدنية طعنا قانونيا في التعديلات التي بحسب نشطاء منحت الشرطة صلاحيات "تكاد تكون غير محدودة" لتقييد الاحتجاجات.



وأُدخلت التعديلات عندما كانت اليمينية سويلا برافرمان وزيرة للداخلية. وتعهدت برافرمان مرارا بقمع المحتجين الذين يلجؤون إلى ما يسمى "أساليب حروب العصابات".



وجاء ذلك عقب تحركات احتجاجية لمجموعات بيئية خصوصا مثل "جاست ستوب أويل" و"إكستينكت ريبليون" قام خلالها متظاهرون بلصق انفسهم بالغراء أو ربطوا أنفسهم بطرق ومبان.



