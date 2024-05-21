حماس: مصادرة إسرائيل معدات أسوشيتد برس عمل تعسفي وقمعي متكرر ضد الصحافة

أعلنت حركة حماس في بيان، أن مصادرة إسرائيل لمعدات وكالة أسوشيتد برس "هو عمل تعسفي وقمعي متكرر ضد حرية العمل الصحفي".