الأونروا تعلن تعليق توزيع الأغذية في مدينة رفح

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تعليق توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بسبب مشكلات في الإمدادات وانعدام الأمن.



وقالت الأونروا في منشور على منصة إكس إن "توزيع المواد الغذائية في رفح متوقف حاليا بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن".



ولم يعد من الممكن الوصول إلى مركز التوزيع التابع للوكالة وكذلك مركز برنامج الأغذية العالمي في رفح بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، على ما ذكرت الأمم المتحدة الثلاثاء.