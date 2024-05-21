أوكرانيا: دمرنا آخر سفينة صواريخ روسية في شبه جزيرة القرم

أعلن الجيش الأوكراني أنه دمّر في عملية نفذها مطلع هذا الأسبوع آخر سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ كروز كانت متمركزة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو.



وذكرت تقارير أن الجيش الأوكراني نفذ هجوما بعيد المدى دمر كاسحة ألغام تابعة للبحرية الروسية يوم الأحد وأن الجيش يحتاج إلى مزيد من الوقت لتأكيد ما وقع من أضرار أخرى.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: "وفقا لمعلومات محدثة، ضربت قوات الدفاع الأوكرانية سفينة تسيكلون المسلحة بصواريخ من مشروع 22800 الروسي في سيفاستوبول ليلة 19 مايو" أيار.



وقالت البحرية الأوكرانية في وقت لاحق في بيان على منصة إكس إن السفينة "دُمرت".