تجمع عشرات آلاف الأشخاص في طهران لحضور مراسم تشييع رئيسي

تجمع عشرات آلاف الإيرانيين في وقت مبكر الأربعاء في وسط طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى الأحد في حادث تحطم مروحية في شمال غرب إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.



وتجمعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها حيث سيؤم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الصلاة على جثمان رئيسي ومرافقيه الذين قضوا معه في الحادث.