قبرص: المساعدات المرسلة بحرًا إلى غزة تسلك مسارها

أعلنت الحكومة القبرصية الثلاثاء أن أربع سفن من الولايات المتحدة وفرنسا بصدد نقل مساعدات من مرفأ لارنكا إلى قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية متصاعدة.



لكن متحدثًا باسم وزارة الدفاع الأميركية لفت إلى أن 569 طنًا من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الميناء العائم الذي أقامته الولايات المتحدة قبالة القطاع المحاصر لم يتم توزيعها بعد.



وصرح فيكتور بابادوبولوس من المكتب الإعلامي للرئاسة للإذاعة الرسمية أن ألف طن من المساعدات أبحرت من قبرص إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بين الجمعة والأحد.



وأشار إلى أن السفن تقوم برحلات بين غزة والجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 360 كلم.



ووصلت إلى ميناء لارنكا كميات كبيرة من المساعدات من بريطانيا ورومانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى.



وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحافيين الثلاثاء إن جهود المساعدات المرسلة بحرًا "تسلك مسارها".



وأضاف: "لدينا مساعدات كبيرة من دول ثالثة ترغب في المساهمة في هذا الجهد وتدخل المساعدات القادمة بحرًا من قبرص إلى غزة عبر ميناء عائم موقت أنشأته الولايات المتحدة، يتم فيه تفريغ الإمدادت قبل توزيعها."