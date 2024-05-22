الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبرص: المساعدات المرسلة بحرًا إلى غزة تسلك مسارها

أخبار دولية
2024-05-22 | 00:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبرص: المساعدات المرسلة بحرًا إلى غزة تسلك مسارها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبرص: المساعدات المرسلة بحرًا إلى غزة تسلك مسارها

أعلنت الحكومة القبرصية الثلاثاء أن أربع سفن من الولايات المتحدة وفرنسا بصدد نقل مساعدات من مرفأ لارنكا إلى قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية متصاعدة.
     
لكن متحدثًا باسم وزارة الدفاع الأميركية لفت إلى أن 569 طنًا من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الميناء العائم الذي أقامته الولايات المتحدة قبالة القطاع المحاصر لم يتم توزيعها بعد.
     
وصرح فيكتور بابادوبولوس من المكتب الإعلامي للرئاسة للإذاعة الرسمية أن ألف طن من المساعدات أبحرت من قبرص إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بين الجمعة والأحد. 
     
وأشار إلى أن السفن تقوم برحلات بين غزة والجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 360 كلم. 
     
ووصلت إلى ميناء لارنكا كميات كبيرة من المساعدات من بريطانيا ورومانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى. 
     
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحافيين الثلاثاء إن جهود المساعدات المرسلة بحرًا "تسلك مسارها". 
     
وأضاف: "لدينا مساعدات كبيرة من دول ثالثة ترغب في المساهمة في هذا الجهد وتدخل المساعدات القادمة بحرًا من قبرص إلى غزة عبر ميناء عائم موقت أنشأته الولايات المتحدة، يتم فيه تفريغ الإمدادت قبل توزيعها."

أخبار دولية

المساعدات

المرسلة

بحرًا

مسارها

LBCI التالي
بلينكن غير متأكد من أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات مقابل اتفاق تطبيع مع السعودية
الحكومة الأيرلندية ستعلن الأربعاء اعترافها بدولة فلسطينية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-15

الحكومة البريطانية: نحو 100 طن من المساعدات البريطانية غادرت قبرص وستنقل للرصيف المؤقت قبالة غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-05-09

سفينة أميركية محملة بالمساعدات تبحر من قبرص إلى غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-19

قبرص حاصرتهم بحرًا والأمن العام سلمهم للنظام... الرواية الأمنية بالتفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-11

سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: إذا لم تتراجع القوات السودانية عن مسارها على الفور فيجب على مجلس الأمن التدخل لضمان تسليم المساعدات في دارفور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:53

الأردن: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوة أساسية نحو حل الدولتين"

LBCI
أخبار دولية
05:50

بكين تفرض عقوبات على شركات أميركية تعنى بمجال الدفاع

LBCI
أخبار دولية
05:45

روسيا تسلم 6 أطفال لأوكرانيا بعد اتفاق توسطت فيه قطر

LBCI
أخبار دولية
05:28

بوتين يجتمع مع ملك البحرين في موسكو غدًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-29

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك: الجيش حقق إنجازات في قطاع غزة لكنه بعيد عن تحقيق أهداف الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-22

رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس التركي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية"

LBCI
منوعات
2024-05-10

وزنه تخطى الـ7 كلغ... رجل خمسيني عاش مع ورم خارجي ضخم في رأسه لـ25 سنة: إليكم ما حدث! (صور)

LBCI
منوعات
2024-05-17

سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الإتحاد اللبناني لكرة السلة يتخذ الخطوات اللازمة لتخريج مدربين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في معرض البندقية... نباتات تشجع البشر على العيش في تكافل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عرض أزياء في السعودية شغل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

المسدسات التركية المهربة تغزو السوق اللبنانية عبر مرفأ طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طلب توقيف قادة إسرائيل وحماس تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الجنوب يعاني من نقص في الدواء والخدمات الطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

نتنياهو يواصل إجتماعاته للدفع صوب التراجع عن قرار المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
أخبار لبنان
13:20

"الإعتدال الوطني" وضعت السفير المصري في صورة المراحل التي بلغتها مبادرتها الرئاسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

هنا سيدفن الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:02

معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة

LBCI
خبر عاجل
08:15

هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها

LBCI
فنّ
07:25

بهذه الكلمات المؤثرة... نانسي عجرم تودع الراحل طوني صوايا

LBCI
فنّ
04:21

ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-05-21

وفاة مصفف الشعر طوني صوايا... ومايا دياب تودعه: انت Tonton اللي ما بيتعوّض

LBCI
فنّ
07:36

بعد وفاة طوني صوايا المفاجئة... هكذا تفاعلت نجوى كرم مع الخبر الحزين: "بكرت كتير يا طوني...يا ضيعان القوادم"

LBCI
فنّ
08:00

"كان قريب عليي وكأنه من أهلي"... أصالة تنعى الراحل طوني صوايا بهذه العبارات

LBCI
فنّ
12:25

"رحل الأخ رفيق الدرب"... أحلام تنعى طوني صوايا بحرقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More