بلينكن غير متأكد من أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات مقابل اتفاق تطبيع مع السعودية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه غير متأكد ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات مقابل إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية، وخاصة على مسار إقامة دولة فلسطينية.



وقال بلينكن أمام لجنة بمجلس الشيوخ: "لا أستطيع أن أخبركم ما إذا كانت إسرائيل - سواء رئيس الوزراء أو الدولة ككل - مستعدة في هذه اللحظة للقيام بما هو ضروري لتحقيق التطبيع فعليا".



وأضاف: "لأن ذلك يتطلب إنهاء الحرب في غزة ويتطلب أيضا مسارا ذا موثوقية لإقامة دولة فلسطينية".