باكستان تستعد لموجة حر شديدة بإنشاء أكثر من ألف مخيم لإغاثة المتضررين

أنشأت باكستان نحو ألف مخيم في كافة أنحاء اقليم السند الجنوبي تحسبًا لموجة حر شديدة يتوقع أن تؤثر على الفئات الضعيفة، وفق ما أفاد مسؤولو إدارة الكوارث في البلاد الثلاثاء.



وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في أجزاء من ريف السند.



وقال أجاي كومار مساعد مدير هيئة إدارة الكوارث الإقليمية لوكالة فرانس برس: "أُنشئت هذه المخيمات لتقديم الإغاثة للمتضررين وللمساعدة في الحد من حالات ضربات الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة".



وضاف أن "لمخيمات مجهزة بأماكن للراحة ولتقديم المياه والغلوكوز للناس عند الحاجة".



وستؤثر موجة الحر على معظم أنحاء باكستان خلال الأسبوع المقبل.



وغالبً ما تقترن الحرارة الشديدة في باكستان بنقص في إمدادات الطاقة، حيث تشهد بعض المناطق ما يصل إلى 15 ساعة يوميًأ من انقطاع الكهرباء، وفقًا وسائل الإعلام المحلية.



وباكستان معرضة بشكل متزايد للظواهر الجوية المتطرفة التي يربطها العلماء بالتغير المناخي.