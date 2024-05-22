بلينكن: الهدنة في قطاع غزة "ممكنة" لكن مدعي المحكمة الجنائية الدولية جعلها "معقدة"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لا يزال "ممكنا"، لكن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بحق قادة من اسرائيل "يعقد" هذه الجهود.



وقال بلينكن في خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، هي الأولى ضمن أربع جلسات مقررة الأربعاء: "أعتقد أننا كنا قريبين جدًا لمرتين" من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن رهائن، مشيداً بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلها الوسطاء المصريون والقطريون.



وأضاف: "نحن نعمل على ذلك كل يوم. أعتقد أنه لا تزال هناك امكانية".